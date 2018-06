PMs comunitários ocupam o Alemão

A partir de hoje, a segurança no Complexo do Alemão, principal reduto do Comando Vermelho, será feita por 450 homens com treinamento em uso de arma não letal, direitos humanos e policiamento comunitário. Inicialmente, eles adotarão como base oito furgões na Favela Nova Brasília, uma das 12 comunidades do complexo. Até março, estarão instalados em 20 contêineres blindados. Outros 150 homens estão em treinamento. "A política do sobe-morro-desce-morro está sendo hoje afastada e substituída pela política da segurança e da convivência", afirmou o secretário-executivo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), Ronaldo Teixeira. A ação integra o Territórios da Paz, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança hoje no Rio. Até agora, a política de segurança no Complexo do Alemão destacou-se pelo confronto. No ano passado, os 97 mil moradores acompanharam 42 dias consecutivos de enfrentamento. Sete mil crianças ficaram sem aulas por dois meses. Entre maio e agosto de 2007, 44 pessoas morreram - 19 delas num só dia. A intenção inicial da Secretaria de Segurança era repetir a estratégia colombiana na Favela Comuna 13, em Medellín. No Complexo do Alemão, o tráfico, no entanto, está longe de arrefecer. Ontem, o Estado esteve numa das frentes de obras do PAC no Morro do Adeus e havia um homem armado de fuzil próximo dos operários. "Queremos chegar à área conflagrada, ter a polícia de proximidade, identificarmos os jovens em conflito com a lei que possam ser resgatados com ações de cultura, esportivas e de cidadania", afirmou Teixeira. Os policiais que atuarão no Alemão são ligados ao 16 º Batalhão da PM. Por terem feito cursos de capacitação, eles recebem bolsa de R$ 400 e têm de fazer um curso anual para manter a gratificação. Para ser PM comunitário, é preciso receber até R$ 1.700. O Complexo do Alemão é um dos principais projetos do PAC das Favelas. Terá a maior intervenção, com a construção de teleférico, ligando cinco comunidades à estação de trem.