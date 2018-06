PMs da Rota morrem em acidente em Campinas Um grave acidente, no final da noite de ontem, causou a morte de dois policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA) e ferimentos graves em outros três, no município de Campinas, a 100 km da capital, interior do Estado de São Paulo. Segundo as informações iniciais, a viatura prefixo 91150 estava em perseguição a um veículo suspeito pela região central da cidade. Na Avenida Andrade Neves, a mesma avenida onde está a Delegacia Seccional de Campinas, próximo a um local conhecido como "Torre do Castelo", no bairro Castelo, um veículo Gol, de cor branca, teria fechado a viatura. O policial perdeu o controle e a bateu contra um poste. O Corpo de Bombeiros encaminhou quatro policiais ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Mário Gatti, onde Eduardo Goulart Azevedo e Varnei Pedro Silva já deram entrada mortos. Ezequiel Magalhães da Silva e Glédson Guaraci Apolinário, em estado grave, ainda passam por cirugia, pois sofreram traumatismos e fraturas múltiplas. Um quinto policial, cujo nome ainda não foi divulgado, está internado no Hospital de Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp). O caso está sendo registrado no 1º Distrito Policial da cidade.