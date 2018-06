PMs do Bope entram na Justiça para mudar filme Pelo menos 19 oficiais entraram na Justiça na segunda-feira pedindo modificações no filme Tropa de Elite, do diretor José Padilha. Eles acusam o longa de prejudicar a imagem do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. O advogado dos policiais, Rodrigo Roca, anexou cópia pirata do filme no pedido à Justiça - ele disse que não vê nada de errado nisso e garantiu não ter visto a versão. Mas, segundo ele, o filme "mostra o Bope como uma horda de assassinos e torturadores" e permite a identificação de alguns PMs.