PMs do caso Afroreggae são condenados à pena mínima no Rio

RIO - Os policiais militares acusados de envolvimento na morte de um coordenador da ONG AfroReggae, Evandro João da Silva, de 42 anos, em outubro do ano passado, foram condenados por prevaricação, na noite de quarta-feira. O capitão Dennys Leonard Nogueira Bizarro recebeu pena de 1 ano e o cabo Marcos de Oliveira a 6 meses de detenção. Ambos em regime aberto.

Segundo denúncia do Ministério Público, os dois omitiram socorro à vítima, não impediram que os assaltantes fugissem e ainda tomaram para si os objetos roubados. A ação foi flagrada por câmeras de segurança de lojas, próximas ao ocorrido, no centro do Rio.

A Justiça inocentou os PMs dos crimes de furto, peculato, falsidade ideológica e concurso de crimes. O MP vai recorrer da absolvição por peculato (apropriar-se de bem ao qual teve acesso pela função pública).