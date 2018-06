PMs e manifestantes entram em confronto durante protesto no Rio

RIO - Policiais militares e manifestantes que protestavam contra o aumento das passagens de ônibus no Rio entraram em confronto por volta das 19 horas desta quinta-feira, 6, no saguão da Estação Ferroviária Central do Brasil, no centro. O reajuste foi autorizado pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) e começa a vigorar no próximo sábado.

Cerca de 400 manifestantes haviam se concentrado na Candelária e seguido em passeata até a estação. Os ativistas pularam as roletas e incentivaram os passageiros a fazer o mesmo. Quando um grupo mais exaltado arrancou uma roleta, PMs que acompanhavam o protesto reagiram com cassetetes.

Manifestantes com o rosto coberto por máscaras pularam de volta as catracas, fugindo em direção à rua, e o confronto se espalhou. Um grupo menor que tentou voltar ao saguão foi expulso com bombas de gás lacrimogêneo. Nas imediações da Central do Brasil, a situação ainda é tensa. Um grupo colocou fogo em caixotes de madeira no meio da rua e há correria de pessoas que tentam voltar para casa.