PMs encontram armas roubadas do Exército Policiais Militares da 3.ª Companhia do 17.º Batalhão de Guararema, na Grande São Paulo, encontraram na manhã de ontem 12 peças dos 7 fuzis roubados do 6.º Batalhão de Infantaria Leve, em Caçapava. Foram apreendidas quatro baionetas, quatro bandoleiras e quatro portassabres, informou por meio de nota a Secretaria de Segurança Pública. De acordo com a PM, uma pessoa que não quis se identificar contou, pelo 190, que crianças da Vila Paratei brincavam com as peças. A polícia acionou o Exército para recuperar o armamento. Até meia-noite, ninguém foi preso.