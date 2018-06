PMs encontram plantação de maconha em residência em SP Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) encontraram, na noite de terça-feira, no interior de uma residência, localizada no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista, uma plantação com 10 pés de maconha. O dono da plantação, Felipe Rigueiro Vargas da Silva, que trabalha como produtor terceirizado da TV Record e que já atuou como diretor-executivo dos programas de Ed Banana e da Eliana, foi encaminhado ao 31º Distrito Policial, de Vila Carrão. Até as 3h desta madrugada de quarta-feira, policiais da delegacia de Vila Carrão, negando-se a atender à imprensa, não informaram se Felipe havia sido indiciado.