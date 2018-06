PMs envolvidos no caso AfroReggae serão interrogados

A Justiça do Rio marcou para o próximo dia 24 de novembro, às 16 horas, o interrogatório dos dois policiais militares envolvidos na morte de Evandro João da Silva, coordenador do grupo AfroReggae, ocorrida em 18 de outubro. Eles foram denunciados na terça-feira pela juíza Ana Paula Barros, titular da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, segundo o Tribunal de Justiça.

O capitão Dennys Leonard Nogueira Bizarro e o cabo Marcos de Oliveira Sales são acusados de não efetuarem a prisão em flagrante dos autores do crime, bem como subtraírem objetos pessoais da vítima. De acordo com a magistrada, que manteve a prisão preventiva dos policiais, a custódia cautelar dos acusados é necessária para garantir a ordem pública e para evitar que as evidências dos delitos sejam modificadas.