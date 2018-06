PMs erram e atiram em carro com 5 mulheres Cinco mulheres da mesma família, entre elas duas adolescentes, de 14 e 15 anos, e uma criança de 7, foram feridas pela PM, ontem, em Catu (BA). Segundo a PM, os policiais tinham informações de que um Honda Civic prata havia sido furtado e montaram uma barreira. Um carro com as mesmas características passou pela fiscalização e, segundo os seis PMs envolvidos, não parou ao receber a sinalização dos policiais, que atiraram. As jovens, feridas por estilhaços, foram atendidas e liberadas. A menina, a motorista e a passageira, baleadas, foram levadas para Salvador. Nenhuma corre risco de morte. Os PMs foram afastados das ruas.