PMs são transferidos de helicóptero para batalhão no ES

VITÓRIA - Policiais militares lotados no Batalhão de Missões Especiais (BME) do Espírito Santo que se apresentaram no início da tarde na Capitania dos Portos, em Vitória, estão sendo transportados em helicópteros da PM e das Forças Armadas para a sede do batalhão, que fica junto ao Quartel Central da PM. O BME é formado por cerca de 300 soldados e "a maioria", segundo um dos membros do batalhão, se apresentou no início da tarde deste domingo, 12. Outro policial calculou que seriam pelo menos 200.

Alguns policiais que se apresentaram na sede da Marinha demonstraram contrariedade. Todos, contudo, reconhecem a obrigatoriedade de atender ao chamado do comando. A mulher de um PM afirmou que trocou mensagem de celular com o marido, que atua no BME, e ele disse que "sequestraram" os policiais.

A distância entre a sede da Capitania dos Portos, na Praia do Suá, e o bairro de Maruípe, onde fica o quartel, é de pouco mais de quatro quilômetros. Os policiais são transferidos em grupos de quatro. O transporte é feito para que eles possam pegar suas fardas e armamentos. Na sequência, são levados novamente à sede da Marinha e de lá devem sair para fazer o policiamento.

Os policiais se apresentaram para evitar punição por desobediência, mas a medida não tinha efeito prático uma vez que, sem farda, os policiais não poderiam efetuar patrulhamento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 875 policiais militares - que estariam fardados - responderam ao chamamento pela manhã. Isso representa menos de 9% do efetivo total de policiais no Espírito Santo, de 10 mil homens. Ainda de acordo com a pasta, 250 se apresentaram na Grande Vitória. A reportagem do Estado não viu nenhum nas ruas até o início da tarde deste domingo.