PMs libertam médico e prendem seqüestradores em SP Na noite de quinta-feira, armados com um revólver calibre 38, dois menores, de 15 e 16 anos, e Cirilo Gonçalves Neto, de 19 anos, renderam o médico, identificado apenas como José, quando este, em um Fox prata, parou no cruzamento da Rua Borges Lagoa com a Rua Tenente Gomes Ribeiro, em Vila Clementino, na capital paulista. Segundo o tenente Carlos Hirofumi, que comanda o policiamento noturno do 12º Batalhão, a perseguição terminou na esquina da Rua Nossa Senhora de Lourdes com a Avenida Lacerda Franco, próximo ao Largo do Cambuci, onde os criminosos fizeram uma curva fechada e estouraram um dos pneus na calçada. Ileso, o médico foi encaminhado junto com os bandidos ao plantão do 6º Distrito Policial, do Cambuci.