PMs livram dois estudantes das mãos de criminosos em SP Por volta da 1 hora da madrugada deste sábado, na zona leste da capital paulista, os estudantes Tiago, de 19 anos, e Mariana, de 17, foram dominados na porta da casa da adolescente por três criminosos armados com um revólver. Os criminosos obrigaram os dois amigos a entrarem no Gol cinza que Tiago havia pedido emprestado à mãe dele e começaram a trafegar pela região. Enquanto um dos criminosos, Rafael Domingues, de 20 anos, fazia compras em lojas de conveniência mantendo refém Tiago, os outros dois bandidos, um deles identificado apenas como Roger, circulavam pela região do Jardim Colorado com a adolescente, ameaçando matá-la caso o amigo dela não cooperasse com Rafael. Em patrulhamento em um veículo da polícia pelas ruas do Jardim Colorado, policiais militares cruzaram com o Gol na Rua Ernesto Fogo. "No momento em que cruzamos com Gol o alarme do carro disparou, então fomos atrás", disse um dos policiais. Segundo ele, os dois criminosos abandonaram o carro e a vítima e fugiram. Como ela sabia onde o amigo estava naquele momento, os policiais seguiram até um posto de gasolina na esquina da Rua Ernesto Fogo com a Avenida Sapopemba, onde detiveram Rafael e libertaram Tiago. Roger continua foragido. Nenhuma arma foi apreendida.