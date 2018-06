PMs matam colega suspeito de roubo

Um homem roubou a carteira com R$ 77 da dona de casa Aparecida de Fátima Alves Silva, de 54 anos, e foi perseguido por policiais militares do 51º Batalhão. Armado, o suspeito disparou 12 tiros de pistola em direção à viatura 203, onde estavam os soldados Carlos Demetrio Parrilha e Andreia da Silva Figueiredo. Os dois revidaram e mataram o suspeito. Só então souberam que o homem era o soldado da Polícia Militar Dernival Paulo de Matos, de 40 anos. Com ele foi recuperada a carteira e o dinheiro da vítima. O crime ocorreu às 8h25 de ontem, na Rua Juno, na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Minutos antes, a dona de casa verificou o saldo de sua conta num caixa eletrônico e foi a um mercado. Seguiu, então, para sua casa. Quando ia abrir o portão, um homem pôs a mão em seu ombro. A vítima pensou que fosse um vizinho e se voltou rindo. Era um assalto. O bandido apanhou sua carteira e saiu. Aparecida pediu ajuda a um homem, que tentou seguir o ladrão, mas o criminoso se voltou e exibiu a pistola. Assustada, Aparecida ia entrar em casa quando viu uma viatura da PM. "Ela parou a nossa viatura e apontou o suspeito", afirmou o coronel Marco Antônio Augusto, do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 11. Os policiais foram atrás. "Quando eles viraram a esquina, foram recebidos a bala pelo suspeito", disse ele. "Só depois é que a gente soube que ele era policial." Matos, o acusado, era do 2º Batalhão e estava havia 12 anos na PM. Ele trabalhou na madrugada de ontem no patrulhamento. A 200 metros do local do tiroteio estava seu Monza. Dentro dele, a farda do policial. Segundo o coronel, o acusado disparou 12 tiros de sua pistola calibre 40 e acertou dois no Corsa da PM. FRASES Marco Antônio Augusto Coronel, do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 11 "Ela parou a nossa viatura e apontou o suspeito. Quando eles viraram a esquina, foram recebidos a bala pelo suspeito. Só depois é que a gente soube que ele era policial."