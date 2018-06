PMs matam funileiro e prendem 2 por roubo O funileiro José Paulino Valério, de 22 anos, foi morto ontem com dois tiros no peito por PMs no quintal de sua casa, em Itu (SP). Valério era suspeito de participar do roubo e agressão ao PM Maico Eduardo Modesto. Também suspeitos no caso, Rodrigo dos Santos e Jurandir do Nascimento foram presos. Um deles estava com a arma do PM.