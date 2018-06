PMs prendem bandido com granada durante tiroteio na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Uma equipe de PMs do Batalhão de Campanha - que atuam no entorno do Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense - foi encurralada, no final da tarde de segunda-feira, 17, por cerca de quinze traficantes ao lado do teleférico do Itararé.

Na troca de tiros, ocorrida muito próximo a uma base do Exército, cujos militares tomaram o complexo em novembro de 2010 comandando as formas de pacificação, Luís Cláudio Nunes Cardoso, de 21 anos, foi detido.

Com ele, os policiais, que saíram ilesos, apreenderam uma granada, uma pistola, carregadores de pistola, uma máquina de contar notas e mais de 1.200 papelotes de cocaína.

Segundo os PMs, nenhum militar do Exército deu apoio à viatura policial. O caso foi registrado na 38ª Delegacia, de Brás de Pina.