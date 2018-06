PMs presos após saque a caminhão de cerveja A divulgação de fotos mostrando PMs do Rio transferindo, na sexta-feira, engradados de bebidas de um caminhão para dois carros do 3.º Batalhão com os porta-malas abertos provocou ontem a prisão administrativa de um cabo, três soldados e um tenente. A polícia apura o envolvimento deles em outros casos - na área da zona norte onde eles foram flagrados, houve mais 11 registros de roubo de cargas neste ano