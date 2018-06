PMs que torturaram são expulsos O cabo Gerson Gonzaga e os soldados Emerson Ferreira, Juliano Arcângelo Bonini, Ricardo Ottaviani e Maurício Delasta, acusados de torturar com choques elétricos e matar o jovem Carlos Rodrigues Junior, de 15 anos, no interior do seu quarto há um ano, foram expulsos da Polícia Militar. O ato foi publicado no Diário Oficial de anteontem e levou o comando do 4º BPM/I, de Bauru, onde serviam, a recolher suas armas e identidade funcional e dispensá-los do serviço. Segundo conclusão do comando da PM, os cinco praticaram "atos contra as instituições, o Estado e os direitos humanos, além de serem desonrosos, incompatíveis com a função e considerados transgressões disciplinares graves". O outro policial envolvido no caso - tenente Roger Marcel Vitiver de Souza - também teve sua atitude considerada incompatível com as normas da PM, foi colocado na inatividade com o salário reduzido a um terço e não pode utilizar a farda. Sua exclusão ainda é discutida. Os advogados dos PMs vão recorrer da decisão. Os seis respondem ainda a processo na 1ª Vara Criminal de Bauru, que poderá levá-los a júri.