Dois policiais militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram metralhados dentro de um carro da PM que estava estacionado em frente ao número 197 da rua Fonte da Saudade, na Lagoa, zona sul do Rio, no fim da madrugada desta quinta-feira, 17. Os corpos do sargento Joel de Almeida Gomes e do cabo Francisco Alves Pereira Júnior ainda estão no local. A Polícia aguarda a chegada da perícia.