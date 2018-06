PMs são presos acusados de integrar grupo de extermínio no Rio

SÃO PAULO - Cinco pessoas, entre elas quatro policiais militares, foram presos na manhã desta sexta-feira, 10, suspeitas de integrar grupo de extermínio que atuaria em bairros de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a polícia, três PMs do 12º BPM (Niterói) e um do 7º BPM (São Gonçalo) estão presos nas respectivas unidades. Os policiais estão cumprindo sete mandados de prisão. Duas pessoas ainda estão foragidas, segundo a polícia.

De acordo com nota da Polícia Militar, "os policiais serão submetidos a um procedimento interno para apurar os fatos". O grupo é suspeito de participação em 11 casos de mortes na região.