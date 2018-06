PMs teriam furtado caixas eletrônicos A Corregedoria da Polícia Militar investiga o suposto envolvimento de oito PMs da 3ª Companhia do 22º Batalhão, Cidade Ademar, zona sul, com assaltantes de caixas eletrônicos. Um sargento está preso no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte, porque no armário dele havia drogas. Sete soldados foram afastados do patrulhamento preventivo e recolhidos administrativamente. É a segunda prisão, em menos de um mês, de PMs do 22º Batalhão, acusados de envolvimento em furtos de caixas eletrônicos. Os nomes dos policiais não foram revelados. A PM não informou o local, o valor e nem o dia do furto.