Pneu furado atrasa vôo da TAM por quase 7 horas em SE Um avião da TAM que faria o vôo 3565, de Aracaju (SE) a Brasília (DF), registrou atraso de quase 7 horas na partida devido a um pneu furado. Segundo a companhia aérea, o Airbus 320, que pernoitou na capital sergipana, amanheceu com um dos pneus murcho. O vôo, que deveria partir às 5h15 (hora local), acabou saindo apenas às 11h50. A TAM disse que a demora ocorreu porque não havia pneu sobressalente no aeroporto. A empresa teve que buscar a peça em Salvador (BA). A empresa disse que os passageiros que aguardaram no aeroporto receberam alimentação enquanto ocorria o conserto da aeronave. Segundo a companhia, alguns passageiros preferiram viajar em outro vôo, cuja partida ocorreu às 15h10. Neste caso, a TAM ofereceu hospedagem e transporte.