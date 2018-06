Pode chover forte em 19 Estados, alerta Defesa Civil

A chuva forte pode atingir nesta terça-feira os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Bahia, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins, Amapá, São Paulo, Mato Grosso e Goiás, alerta a Defesa Civil.

As áreas de instabilidade tropicais que atuam na Região Nordeste dão origem a nuvens carregadas e profundas que provocam pancadas de chuva no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.

Na Bahia, há risco de chuva forte e em alguns momentos as pancadas podem ser de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas, especialmente no leste, norte e centro-oeste da Bahia. Na quarta-feira, 22, o alerta persiste para o leste, norte e noroeste baiano.

Também há alerta para pancadas de chuva forte no Ceará, Piauí e Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins, que podem ser de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas.

No sul e litoral do Amapá, o alerta é válido para a quarta-feira. Alerta-se que, em alguns momentos, as pancadas de chuva podem ser de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas, especialmente no nordeste, leste e centro-sul do Pará.

A passagem um sistema frontal pelo oceano organiza áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva no leste de São Paulo. As pancadas de chuva podem ser de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento (40 a 50 km/h).

Amanhã e na quarta-feira, áreas de instabilidade atuam no centro-norte do Mato Grosso e Goiás dando origem a nuvens carregadas e profundas que provocam pancadas de chuva. No norte de Goiás, o alerta é válido para terça e quarta-feira.