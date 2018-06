Poder sob suspeita

Operação Mãos Limpas da Polícia Federal prende 18 pessoas acusadas de desvio de recursos públicos, incluindo o governador Pedro Paulo Dias (PP) e o ex-governador Waldez Góes (PDT).

Tocantins

Investigação do Ministério Público aponta a existência de suposto esquema bilionário de fraudes em licitações, com participação do governador do Tocantins, Carlos Henrique Amorim Gaguim (PMDB).

Mato Grosso do Sul

Vídeo mostra o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Estado, Ary Rigo (PSDB), descrevendo suposto esquema de propina para políticos locais, incluindo o governador André Puccinelli (PMDB), deputados e integrantes do Judiciário.

Distrito Federal

Com o impasse na aprovação da Lei da Ficha Limpa no STF, Joaquim Roriz (PSC) desiste de concorrer ao governo. No fim de 2009, o então governador José Roberto Arruda foi preso envolvido no Mensalão do DEM, o que levou à sua renúncia e a de seu vice, Paulo Octávio.

Roraima

Justiça Eleitoral de Roraima limita saque em dinheiro para inibir compra de votos.

Alagoas

Três secretários municipais e um empresário de Santana do Mundaú tiveram prisão provisória decretada acusados de usar a máquina administrativa da prefeitura para favorecer a reeleição de um deputado estadual.