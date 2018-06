Polarização entre PSDB e PT no Acre

Líderes nas pesquisas, Tião Bocalom (PSDB) e Tião Viana (PT) polarizaram o debate de ontem na TV Acre, que teve a participação também do candidato do PRTB, Antônio Gouveia, o Tijolinho.

Bocalom e Viana trocaram acusações no decorrer do programa. Bocalom acusou o governo petista de lavagem de dinheiro nas execuções de obras públicas. Tião Viana lamentou que o debate tenha derivado para as acusações - que, segundo ele, eram infundadas. Bocalom defendeu-se garantindo que se baseava em fatos. O petista, por sua vez, questionou as propostas do tucano para a agricultura no Estado.