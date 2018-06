Polêmica só encobre fase difícil do MinC Ana de Hollanda iniciou sua trajetória no Ministério da Cultura colecionando más notícias. A maior delas, esta semana, foi o anúncio de um corte orçamentário que chega a R$ 760 milhões (R$ 526 milhões no orçamento direto e R$ 237 milhões em emendas parlamentares). Gilberto Gil e Juca Ferreira, seus antecessores no cargo, enfrentaram problemas de dimensões parecidas, mas amortizaram seus efeitos em longas negociações pelos corredores palacianos. Ana de Hollanda, no então, encastelou-se no MinC. Sem o perfil político dos antecessores, não tem trânsito no Congresso nem nos ministérios que influem mais diretamente na liberação de recursos.