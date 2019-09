Polícia acha 11 toneladas de maconha sob carga de soja no interior de SP

SOROCABA – Policiais rodoviários apreenderam mais de 11 toneladas de maconha escondidas sob um carregamento de soja a granel, no final da noite desta quinta-feira, 5, em Mirante do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo. Foi a maior apreensão da droga este ano no Estado, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O motorista de 40 anos que conduzia a carreta foi preso em flagrante.

Conforme a SSP, o flagrante aconteceu durante a Operação São Paulo Mais Seguro. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário do 2.o Batalhão de Policiamento Rodoviário fazia um bloqueio na rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272), quando abordou o caminhão carregado de soja. Como o motorista demonstrou nervosismo, os policiais examinaram a carga e encontraram a droga acondicionada em fardos, sob uma camada de soja. No total, foram apreendidos 11.307 quilos de maconha.

O condutor contou aos policiais que havia recebido a droga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. Ele havia sido orientado para deixar o caminhão carregado em um posto de abastecimento da rodovia Castelo Branco, próximo da capital. Com ele foram apreendidos dois celulares, um cheque no valor de R$ 3 mil e R$ 149. Como havia indício de tráfico internacional, já que possivelmente a maconha provém do Paraguai, a ocorrência foi apresentada à Delegacia da Polícia Federal de Presidente Prudente. O homem passou por audiência de custódia nesta sexta-feira, 6, e foi mantido preso.