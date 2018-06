Polícia acha carro usado em fuga após arrastão em hotel no Rio

RIO - O carro usado para fuga pelos criminosos que assaltaram 15 turistas no hotel Santa Teresa, no Centro do Rio, foi encontrado por policiais militares no início da noite de segunda-feira, 18. O veículo, um Fiat Bravo tomado de um funcionário do hotel de luxo, foi deixado pelos assaltantes na Rua Uruguaiana, na mesma região da cidade. A polícia civil, que divulgou ontem a informação, ainda não conseguiu identificar nenhum suspeito, mesmo após a divulgação do retrato falado de um deles.

Segundo a titular da Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat), Renata Teixeira, dois funcionários do hotel prestaram depoimento ontem. Os policiais voltaram a ouvir parte das vítimas, que permanecem no Rio apesar de terem deixado o hotel logo após o assalto. Doze vítimas eram funcionários da Nike que participaram de uma reunião na cidade e seguirão para a Argentina onde assistirão à final da Copa América - a empresa é patrocinadora da Conmebol.

Ao todo, 22 pessoas prestaram depoimento, entre vítimas e funcionários do hotel. A polícia ainda não ouviu o porteiro do prédio ao lado, que viu toda a ação dos criminosos e apontou a existência de um quinto elemento, que teria aguardado do lado de fora do hotel enquanto os assaltantes roubavam os turistas. "Fomos informadas de que ele estava de folga e por isso vamos intimá-lo a depor amanhã (hoje)", disse a delegada. Segundo ela, foram realizadas diligências durante o dia, a partir de denúncias envolvendo o retrato-falado. Nenhuma delas conclusiva.

A delegada confirmou que a Chefe da Polícia Civil do Rio, delegada Martha Rocha, está acompanhando diretamente o caso. A medida foi tomada após a repercussão mundial do assalto, que ganhou destaque como uma das notícias mais lidas do portal do El País.