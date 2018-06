Polícia ainda procura por 3 suspeitos de espancar torcedor em MG

Na última sexta-feira, 10, a polícia enviou à Justiça nove representações solicitando mandados de prisão temporária contra os envolvidos na morte do torcedor. O nome dos suspeitos foi mantido em sigilo pela polícia.

Segundo informações do delegado Wagner Pinto, do Departamento de Homicídios, do total de nove pessoas, todas integrantes da torcida organizada Galoucura, seis já foram presas. Três continuam foragidos.

A agressão contra o cruzeirense Otávio Fernandes, de 19 anos, ocorreu em frente a um espaço de eventos onde era realizado o 3º Brasil MMA Fight, torneio de vale-tudo que tinha a participação de um integrante da torcida atleticana.

Uma briga generalizada entre integrantes da Galoucura e da Máfia Azul terminou com o assassinato de Fernandes e outros dois cruzeirenses internados.