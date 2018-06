Polícia Ambiental fecha fábricas de balões A Polícia Ambiental de São Paulo está realizando em todo o Estado a Operação Balão, com o objetivo de intensificar as atividades de prevenção ao combate à soltura de balões, que é maior nesta época do ano. Somente hoje a Polícia Ambiental já registrou três ocorrências envolvendo balões e fogos de artifícios. Na Rua Itália, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, foram apreendidos diversos materiais destinados à confecção de balões bem como alguns prontos. Outra apreensão foi feita no município de Poá, na Avenida Capitão Francisco Inácio. Além de vasto material, um balão de quatro metros já estava pronto para ser solto. Na avenida Peri Ronqueti, no Jardim Peri, na zona sul da capital, os policiais fecharam uma casa que vendia fogos e balões irregularmente. Uma pessoa foi detida e encaminhada ao 38º Distrito Policial. O local era todo de madeira e estava próximo a uma loja de móveis. A polícia teve de usar um caminhão para levar todo material apreendido.