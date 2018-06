Polícia apreende 1,2 tonelada de maconha A Polícia Civil apreendeu na tarde de ontem mil tijolos de maconha (cerca de 1,2 tonelada) que estavam escondidos no meio de uma carga de ferro velho, no fundo falso de numa carreta que vinha de Foz do Iguaçu (PR). A apreensão ocorreu depois que a carreta enguiçou na Marginal do Tietê, em São Paulo. O motorista acabou preso.