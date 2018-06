Polícia apreende 1,5 tonelada de maconha no Paraná

SÃO PAULO - Duas apreensões de maconha foram realizadas no interior do Paraná. No município de Céu Azul, um carro carregado com 853 quilos de maconha foi apreendido, nesta quinta-feira.

O carro foi encontrado por policiais rodoviários federais abandonado no quilômetro 639 da na BR-277, e estava com um dos pneus furados. A maconha ocupava todo o porta-malas e o interior do veículo. O banco traseiro do carro foi retirado para aumentar o espaço para o transporte da droga.

Em outra apreensão, nesta sexta-feira, 3, na região de Toledo, a Polícia Federal apreendeu cerca de 700 quilos de maconha. A droga estava escondida dentro de um cilindro usado para espalhar adubo orgânico, transportado em um caminhão.

O entorpecente foi levado para Curitiba. O motorista e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Guarapuava.