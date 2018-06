Polícia apreende 1,6 tonelada de maconha em operação no PR

A Polícia Militar fez a maior apreensão de maconha da segunda fase do Operação Foz Segura, no Lago de Itaipu, em Itaipulândia, oeste do Paraná, na noite de quarta-feira, 9. A operação teve início dia 27 de fevereiro. De acordo com a PM, a droga foi encontrada dentro de uma lancha específica para o transporte de droga e contrabando, vinda do Paraguai. Na revista ao barco, os policiais localizaram 1,68 tonelada da droga. Dois suspeitos foram detidos. Segundo o novo comandante-geral da PM, coronel Anselmo José de Oliveira, uma das prioridades de seu comando é exatamente o combate ao tráfico de drogas. "Nosso projeto prevê diversas ações para inibir este tipo de crime, que vem destruindo famílias inteiras. Vamos continuar com as operações e ações já implementadas, como a Operação Foz Segura", garantiu Anselmo. Ele explicou que, nos próximos dias, vai detalhar quais programas serão implantados com prioridade pela PM. Os suspeitos - um paraguaio e um brasileiro - confirmaram ser os donos da droga. Apesar da apreensão ter acontecido por volta de 21 horas de quarta, 9, a dupla foi detida por volta de 5 horas desta quinta-feira, 10, quando os policiais voltaram ao local para verificar se não tinham sido dispensadas armas. Eles foram encontrados com arranhões e escoriações por ficarem a noite toda escondidos no mato. A lancha foi retirada de guincho e levada para a base náutica de Itaipulândia. Posteriormente, seguirá para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde será aberto inquérito.