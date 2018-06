Polícia apreende 1 tonelada de maconha em Goiás

SÃO PAULO - Mais de uma tonelada de maconha foram apreendidas no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás, confirmando, segundo a Polícia Civil, que a cidade funciona como um atacadão de drogas ilícitas e faz parte da rota estratégica para distribuição. A droga apreendida renderia mais de R$ 600 mil.

Também foram presos na última segunda-feira, 24, quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa que abasteceria a região metropolitana de Goiânia e Estados das regiões Norte e Nordeste. Com os suspeitos, foram aprendidos 1.270 quilos de maconha.

Foram presos, no Jardim Luz, onde a droga estava guardada, os irmãos Alistopherson de Morais Bernardes, 27 anos, Cristopholis de Morais Bernardes, 36 anos, Célia de Sousa Santos, de 29, e Ludson Mendes de Souza, 28.

De acordo com a polícia, cerca de dez pessoas, que já foram presas, também integram a rede de tráfico de drogas em grande escala. Só em 2011, já foram apreendidas mais de duas toneladas de drogas em Aparecida.

A quadrilha é separada em grupos. Um deles especializado no transporte da droga, um encarregado de estocar o produto, outro para fazer a distribuição e um último para operar as movimentações financeiras. Outra modalidade de crime associada ao tráfico é o roubo de veículos. Carros tomados em assalto no Brasil funcionam como moeda de troca pela droga no Paraguai.