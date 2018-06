Polícia apreende 1 tonelada de maconha mentolada em SP A polícia apreendeu uma tonelada de maconha mentolada na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 2, durante uma operação realizada por policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc). O distribuidor da droga, Ronald dos Santos Filho, o Roni, de 24 anos, foi preso em flagrante. De acordo com o Denarc, o entorpecente era trazido do Paraguai, via Paraná, em caminhões de carga, no meio de blocos de concreto. A droga encomendada por Santos era distribuída para micro traficantes da zona sul. A ação começou às 3h30, sob a Ponte João Dias, no bairro Santo Amaro, onde os policiais apreenderam uma Kombi branca com quase 700 quilos de maconha. Em seguida, as equipes foram até a casa do suspeito, em uma travessa da MBoi Mirim, Parque Horizonte Azul, onde foi encontrado o restante da maconha, embalada em forma de tijolos envoltos com fita adesiva. Segundo o delegado divisionário Rubens Eduardo Barazal Teixeira, titular da Delegacia da Divisão de Inteligência e Apoio Policial (Diap), além de abastecer pontos-de-venda de drogas de bairros da periferia da zona sul, o acusado também mandava maconha para o interior paulista. "Temos informação que ele distribuía maconha para municípios da região de Campinas", afirmou Teixeira. A maconha mentolada, segundo especialistas, seria uma espécie de produto transgênico, vendida a preço 200 vezes superior à normal.