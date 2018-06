Polícia apreende 1 tonelada de maconha no interior de SP Agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Campinas apreenderam na quinta-feira, nas cidade de Vinhedo e Valinhos, a 80 quilômetros da capital, interior do Estado, cerca de uma tonelada de maconha. Parte da droga estava escondida numa chácara do Country Clube em Vinhedo e outra parte numa casa em Valinhos. Toda a droga estava praticamente pronta para ser repassada. Três mulheres, entre elas uma adolescente grávida, foram presas sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, informações conseguidas durante as investigações, que duraram dois meses, davam conta de que a maconha seria vendida para centros de distribuição na Região Metropolitana de Campinas e no Estado de Minas Gerais. Foram apreendidas nos imóveis também duas balanças e porções de haxixe e cocaína.