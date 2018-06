Polícia apreende 130 quilos de maconha em Santo André Policias da Delegacia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) de Santo André, ABC Paulista, apreenderam entre terça-feira e esta quarta, 17, 130 quilos de maconha. A droga foi apreendida em duas ações. Na primeira, na noite de terça, policiais do Dise encontraram 75 quilos de maconha no porta-malas de um veiculo Kadett, na altura do km 26 da Rodovia Anhangüera, em São Paulo. O carro era conduzido por Admilson Almeida dos Santos, de 38 anos, que estava acompanhado de sua mulher e dois filhos. Ele afirmou aos policiais ser o proprietário da droga e confirmou a suspeita dos policiais de haver mais droga em outra residência. Poucas horas depois, já na madrugada desta quarta, os policiais foram até uma casa na Travessa da Zazabueira, no Jardim Conquista, zona leste da Capital. Lá, Dejair Terra de Oliveira, de 33 anos, escondia 45 quilos de maconha no fundo da cozinha de sua residência. Oliveira disse que receberia R$ 500 de Santos por guardá-la. Segundo o delegado do Dise, Marcelo Bianchi, os Santos e Oliveira integram uma quadrilha investigada há um bom tempo. Bianchi disse ainda que a maconha passava pelos Estados do Mato Grosso, Paraná, até chegar a Campinas, de onde era distribuída para Santo André e Mauá. Os dois estão presos na Cadeia Pública de Santo André e responderão pelos crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes.