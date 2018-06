Polícia apreende 150 quilos de maconha na Dutra A polícia aprendeu na madrugada deste domingo cerca de 150 quilos de maconha na via Dutra, na altura de Taubaté. A droga estava dentro do porta mala de um carro, Gol (placas BBH 8791), de Caraguatatuba. Segundo a polícia, o funileiro Gracimar Aparecido, de 20 anos, estava dentro do veículo com a namorada P.F.M, de 16 anos. Eles estavam no acostamento da rodovia, aguardando a pessoa que pegaria a encomenda. A polícia desconfiou e ao revistar o carro encontrou vários tijolos de maconha. O casal foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, a droga que seria distribuída no Litoral Norte durante o Carnaval, está avaliada em aproximadamente R$ 100 mil. Essa foi a maior apreensão de drogas na região de Taubaté nos últimos cinco anos.