Polícia apreende 154 aves silvestres e drogas na Dutra A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 154 pássaros silvestres e 15,4 quilos de maconha dentro de um ônibus da Viação Cometa, que seguia de Campinas, interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro, pela Rodovia Presidente Dutra, na madrugada desta quinta-feira, 9. O veículo foi abordado durante fiscalização de rotina, na altura do quilômetro 87,na região de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, De acordo com a PRF, por volta das 2 horas, ao revistarem o bagageiro do veículo, os agentes encontraram algumas bolsas contendo caixas com vários pássaros, 150 da espécie Chan Chão e quatro Curiós. Pelo menos 100 aves já estavam mortas, por conta da falta de circulação de ar dentro das bolsas. O passageiro Félix Francisco Viana, que já possuía passagem na polícia por crime ambiental, foi identificado como proprietário das malas e acabou preso em flagrante. No mesmo ônibus, os policiais encontraram mais duas bolsas com 14 tabletes de maconha. A droga pertencia a Elaine Oliveira dos Santos, que viajava com sua filha de apenas 2 anos de idade, na tentativa de enganar uma eventual blitz, o que lhe resultou em crime de corrupção de menores, além do tráfico de entorpecentes. Segundo ela, a droga seria entregue em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ela receberia R$ 600. Os dois casos foram encaminhados para a Polícia Civil, em Pindamonhangaba.