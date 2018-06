Polícia apreende 16 kg de cocaína em ônibus que saiu de MG A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 16 quilos de cocaína na madrugada deste domingo, 25, em um ônibus que seguia de São Paulo para Juiz de Fora. O coletivo da Viação Cometa foi interceptado no quilômetro 311 da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Penedo, distrito de Itatiaia, no Sul Fluminense. A droga estava dentro de uma mala abandonada numa poltrona no fim do corredor do ônibus. Ninguém foi preso, já que nenhum dos passageiros se identificou como o responsável pela bagagem. As 22 pessoas que viajavam foram levados para prestar esclarecimentos na delegacia de Resende (89º DP). A operação foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária que trabalham em conjunto com a Polícia Militar do Rio e com a Força Nacional na operação Divisa Segura, cujo foco é o combater o transporte de armas e drogas nas divisas do Estado do Rio.