Polícia apreende 180 kg de cocaína em compartimento secreto de caminhão

SÃO PAULO - A Polícia Civil apreendeu 184,5 quilos de cocaína, escondidos em um compartimento secreto de um caminhão na Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 229 da rodovia, na zona norte de São Paulo. A ação aconteceu neste domingo, 6, após uma denúncia anônima. O motorista, de 50 anos, foi preso em flagrante e levado provisoriamente para a carceragem do 91º DP (Ceagesp). Indiciado, ele vai responder por tráfico de entorpecentes.

A placa do veículo é da cidade de Jaguariaíva, do estado do Paraná. De acordo com a Polícia, o motorista afirmou desconhecer a mercadoria que deveria ser transportada até o Rio, onde receberia R$ 15 mil pelo frete. Ele também não soube informar a identidade do contratante. Tanto o caminhão quanto a carga foram encaminhados para perícia.