Polícia apreende 2 toneladas de mercadorias sem nota fiscal na Dutra

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam cerca de 2 toneladas de mercadorias sem documento fiscal, nesta segunda-feira, na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí, no Rio de Janeiro. Entre os produtos estavam brinquedos e maquiagens.

O material estava em três ônibus interestaduais. Os veículos foram abordados durante fiscalização de rotina, no km 227 da BR-116. Os policiais pararam dois ônibus, um que vinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outro de Foz do Iguaçu, no Paraná, ambos com destino ao Rio de Janeiro. Durante revista ao compartimento de bagagem, foram encontrados diversos volumes.

Entre os produtos nesses ônibus estavam brinquedos, peças de vestuário de marcas famosas falsificadas, estojos de maquiagem, além de equipamentos eletroeletrônicos e baterias para celular. Oito passageiros foram identificados como proprietários da mercadoria dos dois ônibus.

Em Seropédica, no km 207 da Dutra, um ônibus que vinha de Campo Grande para o Rio, também foi abordado e fiscalizado. Dois passageiros foram detidos, quando os agentes encontraram no bagageiro nove volumes contendo brinquedos, cosméticos e roupas, sem nota fiscal.

As mercadorias foram encaminhadas para a Receita Federal. Os dez envolvidos, com idades entre 20 e 53 anos, serão investigados pelo crime de descaminho e de contrabando.