Polícia apreende 20 milhões de cigarros contrabandeados no PR

Duas carretas carregadas com aproximadamente 20 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidas nesta segunda-feira, 25, em Douradina, oeste do Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai. A carga foi avaliada em R$ 1 milhão pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A apreensão teve o apoio de um helicóptero da PRF, que localizou as carretas estacionadas em um posto de combustível na rodovia PR-082 durante patrulhamento aéreo. Os veículos foram identificados por equipes da PRF que participam da operação "Gralha azul" desde a última sexta-feira, 22.