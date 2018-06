Polícia apreende 203 quilos de maconha em Rio Preto Uma denúncia anônima ajudou policiais militares da Força Tática a apreender 203 quilos de maconha na quarta-feira à noite, na Avenida Clovis Oger, em São José do Rio Preto, a 440 quilômetros de São Paulo. Segundo a polícia, parte da droga estava escondida dentro da carroceria e embaixo do banco de um caminhão. O motorista do caminhão foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Rio Preto. Em outra fiscalização, a Polícia Federal Rodoviária prendeu Caio Mitaini Albano, de 23 anos, estudante de Design Gráfico da Faculdade Belas Artes, por porte de drogas, nesta madrugada, na região de Cajati, interior de São Paulo. A prisão aconteceu durante revista em ônibus da Viação Cometa, que saiu de Curitiba e ia para São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt. Em vistoria ao interior do ônibus, os policiais suspeitaram de Albano por seu nervosismo. Na mochila do estudante, os policiais encontraram duas porções de haxixe, além de uma terceira porção, dentro do tênis. Albano disse ter pago R$ 4 mil pela droga e pretendia levá-la até a cidade de São Paulo. Ao todo, a droga totalizou 1,213 quilos.