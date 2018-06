Polícia apreende 3 toneladas de maconha em SP A polícia apreendeu cerca de 3 toneladas de maconha em um ferro-velho de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. O dono do lugar foi preso em flagrante pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). Os investigadores usaram dois caminhões para carregar a droga e transportá-la para a sede do departamento, no Butantã. Alguns suspeitos também foram detidos, mas a polícia não definiu se seriam autuados em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. Durante 60 dias, o Denarc acompanhou os movimentos do bando. A droga seria distribuída em bocas de fumo da favela do Jardim Elba, na divisa de Santo André e São Paulo.