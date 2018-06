Polícia apreende 300 kg de maconha em SP A Polícia de São Paulo apreendeu 300 quilos de maconha numa casa no bairro Taboão, no município de São Bernardo do Campo, região do Grande ABCD. Foi a maior apreensão de tóxicos ocorrida este ano naquela área. Parte da maconha estava prensada em 113 tijolos e o resto já havia sido dividido em ´trouxinhas´ que iriam abastecer os pontos de venda na região. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, a polícia informou que o entorpecente veio de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Além da maconha, foram apreendidos também 600 papelotes de crack, 12 de cocaína e 20 quilos de lidocaína, um anestésico que os traficantes utilizam para misturar à cocaína. Wilson José da Silva, de 37 anos, foi preso e é apontado como o proprietário da droga. Os agentes tentam encontrar agora os outros integrantes da quadrilha.