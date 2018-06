Polícia apreende 300 quilos de maconha em Santos Cerca de 300 quilos de maconha foram apreendidos, no final da noite de segunda-feira, em uma das vielas do Morro da Penha, comunidade localizada no bairro do Valongo, na cidade de Santos, litoral sul paulista. Policiais militares encontraram a droga escondida no interior de um veículo Corsa roubado. Além da droga, foram aprendidas pequena quantidade de cocaína, uma balança de precisão e embalagens das drogas. Ninguém foi preso. O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Santos.