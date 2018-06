Polícia apreende 34 mil comprimidos de remédios ilegais no PR

Cerca de 34 mil comprimidos de remédios antirreumáticos, abortivos e estimulantes sexuais paraguaios de comercialização proibida no País foram apreendidos no domingo no Paraná. Esta foi a maior apreensão de medicamentos contrabandeados registrada neste ano e equivale a 30% do que foi apreendido em 2008, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A apreensão ocorreu durante fiscalização na altura do km 642 da Rodovia BR-277, em Céu Azul, oeste do Paraná. A mercadoria estava na bagagem do passageiro de um ônibus que ia de Foz do Iguaçu a Curitiba. Foram encontrados 20 mil comprimidos de Rheumazim, remédio utilizado para reumatismo; 10 mil unidades de Pramil, também conhecido como Viagra paraguaio; e 4 mil comprimidos do abortivo Citotec, escondidos dentro de um microcomputador e de um aparelho de som.

O dono dos produtos, de 49 anos, assumiu a propriedade dos medicamentos e foi preso em flagrante por contrabando. Aos policiais, ele disse que pegou as cartelas em Foz do Iguaçu e receberia R$ 500 para levá-las até Maringá.