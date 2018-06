Polícia apreende 350 kg de maconha na zona norte do Rio

RIO - Foram apreendidos 350 quilos de maconha na madrugada desta segunda-feira, 27, na rua Álvares de Azevedo, um dos acessos à favela do Jacarezinho, no Jacaré, zona norte do Rio. A droga, distribuída em 312 tabletes, estava escondida em um carro. Ninguém foi preso.

Segundo a polícia, militares do 3º BPM (Meier) faziam patrulhamento de rotina na região, quando desconfiaram de dois homens que deixavam a comunidade em um carro, próximo à meia-noite. Ao perceberem a chegada dos policiais, os suspeitos teriam abandonado o veículo e fugido para o interior da favela.

Todo o material apreendido estava dentro do carro, e foi levado à 25ª DP (Engenho Novo). Segundo a polícia, o carro, que também foi encaminhado à delegacia, foi roubado em abril deste ano, ocorrência registrada na 26ª DP (Água Santa).