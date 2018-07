Polícia apreende 385 quilos de maconha A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) encontrou 385 quilos de maconha escondidos em uma carreta apreendida em Assis, região de Marília, no interior do Estado de São Paulo. Segundo a polícia, o veículo tinha sido tirado de circulação por descumprir o código de trânsito e estava retido no pátio da Polícia Rodoviária, que fica no quilômetro 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis. Ontem à tarde, policiais receberam uma ligação anônima informando que, dentro da carreta, havia droga escondida. Logo depois, às 18 horas, Dioclécio Bittencourt, dono da carreta, se apresentou para retirar o veículo. Os policiais inspecionaram o carro na frente do dono e encontraram 360 tijolos de maconha, que pesaram 385 quilos, escondidos em um fundo falso. Dioclécio foi preso em flagrante e, em seguida, levado até a Polícia Federal de Marília, que apura o caso.