Polícia apreende 400 quilos de cocaína no MS Agentes da Polícia Federal de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul e a 420 quilômetros de Campo Grande, apreenderam mais de 40 quilos de cocaína pura produzida na Bolívia. São 40,3kg da droga que estavam sendo transportada em uma caminhonete Toyota. A apreensão aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 23, e nesta sexta, 24, a PF confirmou que presidiários de São Paulo estão comprando grandes quantidades de cocaína boliviana, conforme denúncias que estavam sendo investigadas. O condutor do veículo, Dener Zenteno de Oliveira Falcão, 21 anos, confessou que estava realizando o transporte da droga a pedido do pai, o detento Nelson de Oliveira Leite Falcão, que está recolhido no presídio de Andradina, no Estado de São Paulo, de onde negociou a compra do entorpecente por telefone. O filho, que reside em Campo Grande, afirmou ser esta a primeira vez que faz tráfico de drogas. Explicou que contou com a ajuda do taxista de Corumbá, Paulo Cezar de Oliveira, 44 anos, para avisar-lhe sobre as barreiras policiais existentes no percurso Puerto Surez (Bolívia) até Terenos, a 20 quilômetros da capital, onde entregaria o entorpecente para um estranho que reconheceria a caminhonete, em um posto de combustível. A comunicação entre o taxista e o traficante, era feita por celulares, apreendidos juntamente com R$ 2.900,00 que estavam com Dener. A dupla foi presa, na saída de Corumbá, localidade de Lampião Aceso, na BR-262, divisa com o município de Miranda.